Metal-İş Sendikası Hes Kablo ve Boydes Kablolama'da toplu iş sözleşmesine gitti

Metal-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya, Hes Kablo AŞ ve Boydes Kablolama Sistemleri AŞ'de toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin neticelendiğini söyledi.

Başkan Gökkaya, imzalanan toplu iş sözleşmesinin, 2019-2020 yılları arasında üyelerine zamlarda yüzde 30'a varan kazanım, sosyal haklarda yüzde 20 oranında enflasyon artışı ve 90 gün ikramiye ile çalışanlarda 120 gün ikramiye hakkı sağladığını belirtti.

“Açıklanan değil gerçek enflasyon rakamlarını baz aldık”

Gökkaya, “Genel anlamda çalışma hayatında enflasyon oranları belirleyici kriter olmaktadır. Biz de yaptığımız bu toplu sözleşmede enflasyonun açıklanan rakamlarını değil de, hayata yansıması olan gerçek rakamlarını baz alarak bu rakamları elde ettik. Bu toplu sözleşmenin 2019-2020 dönemi içerisinde öncelikle çalışan üyelerimize, ardından ailelerine, iş yerimize, sendikamıza ve çalışma hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.