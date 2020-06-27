Mete Kalkavan 19. kez düdük çalacak

kez Kayserispor'un maçında düdük çalacak.

İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemi Mete Kalkavan, bugüne kadar Kayserispor'un 18 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Sarı Kırmızılılar, 5 galibiyet alırken 8 mağlubiyet elde etti. 5 maçta da beraberlik bozulmadı.

Mete Kalkavan'ın yönettiği son 3 maçta Kayserispor kaybetmedi. Mete Kalkavan, bir kez de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan maçta düdük çaldı. Bu maç 1-1 sona ermişti. Mete Kalkavan'ın yönettiği Kayserispor maçları ve neticeleri şöyle:

Kayserispor-Göztepe 1-0

Malatyaspor-Kayserispor 1-1

Bursaspor-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Akhisarspor 1-2

Akhisarspor-Kayserispor 0-2

Antalyaspor-Kayserispor 2-1

Kayserispor-Kasımpaşa 2-2

Kayserispor-Osmanlıspor 1-4

Kayserispor-Fenerbahçe 4-1

Kayserispor-Galatasaray 1-1

Kayserispor-Sivasspor 1-1

Kayserispor-Fenerbahçe 0-1

Kayserispor-Galatasaray 1-3

Elazığspor-Kayserispor 0-4

Bursaspor-Kayserispor 2-1

Mersin İY-Kayserispor 1-2

Kayserispor-Gençlerbirliği 2-3

Gençlerbirliği-Kayserispor 1-0