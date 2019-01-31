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Mete Kalkavan düdük çalacak

Spor Toto Süper Ligin 20.

haftasında 02 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 13.00'de Yeni Malatya Stadyumunda oynanacak olan iki renktaşın karşılaşmasını yönetecek. hakemler açıklandı. Evkur Yeni Malatayspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor maçını İstanbul Bölgesinden Mete Kalkavan yönetecek.


Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Maçın 4.hakemi ise Emre Malok


İstanbul Bölgesi hakemi olan Mete Kalkavan bu sezon Süper Ligde hem Evkur Yeni Malatyspor'un hem de İstikbal Mobilya Kayserispor'un 1'er maçında hakem olarak görev yaptı. Evkur Yeni Malatyaspor'un Antalyaspor'un 2-0 yendiği maçta görev yapan Mete Kalkavan İstikbal Mobilya Kayserispor'un ise Bursaspor ile 0-0 biten maçında hakem olarak görev yaptı. Ayrıca, Mete Kalkavan Bursaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor maçında VAR hakemi olarak görev yaptı.

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