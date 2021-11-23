Mete Yarar Tekden Koleji'nde

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ile buluştu.

Okul tarafından koordine edilen ‘Bir Usta Bin Çırak' Projesi kapsamında Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar öğrenciler ile buluştu. Programın açılış konuşmasını yapan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, “Sizleri en güzel şekilde yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Bunun için ne fedakarlık yapmak gerekiyorsa onu yapma gayretindeyiz. Sizler dünyayı ve ülkemizi çok daha iyi tanımak zorundasınız. Buna inanıyoruz ve eğitimcileriniz bu yönde çok büyük gayret içerisindeler. Size en güzel şekilde anlatabilmek sizin geleceğin en güzel insanı ve öncüleri olmanızı sağlamak için gayret içerisindeler. Biz hiçbir zaman sadece okul müfredatı ile kalmak istemedik” ifadelerini kullandı.

Tekden'in konuşmasının ardından öğrenciler buluşan Yarar, gençlerin Türkiye'nin geleceğinde önemli rol alacağını, kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.