Meteoroloji alanına yapılacak park öncesi istişare yapıldı

Develi ilçesi ofis altında bulunan ve meteoroloji bilge müdürlüğüne ait olan alanın Develi Belediyesi'ne kazandırılması için Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürü Fatih Dağlı ve Orman ve Su İşleri Bölge Müdürü Fatih Dindar'la makamında istişarelerde bulundu.

Alanın Develi Belediyesine kazandırılmasında sadece prosedürlerin kaldığını belirten Başkan Mehmet Cabbar, “Seçim öncesi halkımıza söz verdiğimiz projelerden olan 8 bin 250 metrekarelik meteoroloji alanına yapılacak park için büyük bir adım atıldı. Alanın belediyemize tevdidinin en kısa sürede tamamlanmasının ardından inşallah bizler de hemen çalışmalarımıza başlayarak mahallemize verdiğimiz park sözümüzü en kısa sürede bitireceğiz. Alanın bize verilmesinde emeği geçen bölge müdürümüz Fatih Dağlı Bey'e bu ve diğer projelerimizde bizlere destek olan Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Mustafa Aksu Bey'e çok teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.