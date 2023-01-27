İhlas Haber Ajansı

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Meteoroloji müjdeyi verdi: Kar geliyor

Meteoroloji 7.

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri'de yarın sabah saatlerinde kar yağışının başlayacağı belirtildi.



Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Yapılan son değerlendirmelere göre; yağışların Kayseri genelinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklenmektedir. Oluşması muhtemel risklere (Ulaşımda aksamalar, tipi, görüş


mesafesinde daralma, çığ, buzlanma ve don vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir."

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