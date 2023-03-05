Meteorolojiden Kayseri'ye 'kuvvetli fırtına' uyarısı

Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın bugün (05.03.2022 Pazar) öğleden sonra güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), doğu ve güney ilçelerde (Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yahyalı) kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca yapılan uyarıda çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, Soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi de oluşması muhtemel riskler olarak belirtildi.