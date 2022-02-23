İhlas Haber Ajansı

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Meteoroloji'den 'kuvvetli rüzgar', 'fırtına' ve 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji 7.

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte kuvvetli rüzgar, fırtına ve kuvvetli yağışın beklenildiği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.



Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kayseri il genelinde güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın kuvvetli (40-60 km/sa), yer yer tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kayseri genelinde beklenen yağışların, Develi, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza ve Yahyalı'da kuvvetli olması beklenmektedir. Yağışların yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir" denildi.


Açıklamada ayrıca, ulaşımda aksamalar, çığ, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar olabileceği bildirilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

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