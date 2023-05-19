Meteoroloji'den "sağanak yağış" uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Kayseri'de yarın sağanak yağışın beklenildiği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "20 Mayıs 2023 Cumartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Kayseri genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor. Oluşması muhtemel, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.