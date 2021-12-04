Metin Şentürk Dünya Engelliler Günü'nde hayranlarıyla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel düzenlenen konserde sanatçı Metin Şentürk sevenleriyle buluştu.

Merhum şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç anısına Kayseri 4. Kitap Fuarı'nın düzenlendiği Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşen konsere Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konser öncesi Kum Sanatı Sanatçısı Tarkan Köylü'nün kumdan yaptığı sanat eseri, büyük beğeni topladı. Işıklandırılmış bir masa üzerinde dev ekrana yansıtılan kum sanatında Köylü, izleyenlere muhteşem bir görsel şölen sundu. Ardından sahne alan sevilen sanatçı Metin Şentürk, birbirinden güzel parçaları ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı Şentürk, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, özel günde böylesi anlamlı bir etkinliği düzenlediği için teşekkür ederek, “Kalbimle, duygularımla, beynimle ve tüm sevgimle buradayım. O kadar güzel, o kadar heyecanlı ve anlamlı bir günde Memduh Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, sizinle bir araya getirdiği için kendisine tüm kalbimde teşekkür ediyorum” dedi.

Konserin sonunda Sanatçı Şentürk'e çocuklar tarafından çiçek takdim edilirken, Vali Şehmus Günaydın; “Engel tanımayan gençlerimiz ve çocuklarımız özel bir günde aramızda bulunan Metin kardeşimize teşekkür ediyoruz. Engel tanımayan bu kahramanlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza her zaman destek olacağız, onların bütün ihtiyaçlarını, taleplerini başımızın üstünde diye karşılayacağız. Devletimiz, hükümetimiz tarafından, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çok önemli düzenlemeler yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Büyükşehir belediye başkanımız, diğer belediyelerimiz sizin için çalışıyor” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da “Metin beye özellikle teşekkür ediyorum, gerçekten gönül insanı, vatan sevdalısı, millet sevdalısı canımıza, dostumuza Allah hayırlı, uzun ömürler versin. Gerçekten harika bir geceydi” ifadelerini kullandı.