İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Metruk binada çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, vatandaşlar da yükselen alevleri cep telefonları ile görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, vatandaşlar da yükselen alevleri cep telefonları ile görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa caddesi üzerinde bulunan bir metruk binada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiği gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, kısa süre içerisinde söndürüldü. Bu sırada, çevrede toplanan meraklı vatandaşlar da, cep telefonları ile yangını görüntülemek için birbiriyle yarıştı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.