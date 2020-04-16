Metruk binadaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Ören Sokak'ta bulunan metruk binada yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye de yangına müdahale etti. Çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.