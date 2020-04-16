İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Metruk binadaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Ören Sokak'ta bulunan metruk binada yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye de yangına müdahale etti. Çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.