Metruk binadaki yangın söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Faik Sokak üzerinde bulunan iki katlı metruk binanın çatı katında yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.