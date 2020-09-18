İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mevlana Meydanı Fikir Yarışması'nda sona yaklaşıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Anayurt Meydanı olarak bilinen Mevlana Mahallesi Meydanı için düzenlenen ulusal fikir yarışmasının jürisini ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.


Mimarlar Odası'nda gerçekleşen görüşmede Jüri Başkanı Prof. Dr. Kemal Demir ve Mimarlar Odası Başkanı Halil Çevik ile jüri üyeleriyle sohbet eden Başkan Yalçın, kent kimliği, kent ve meydanlar üzerine görüşlerini aktardı.



MEYDANIN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK


Turgut Özal ile Cemil Baba Caddeleri arasında kalan Cengiz Aytmatov Parkı ve Selçuklu Kültür Evi'ni de kapsayan alanda yeni baştan bir yaşam alanı ortaya çıkarmayı hedefleyen yarışma, Mevlana Mahallesi Meydanı'na yepyeni bir görünüm kazandıracak.


Yarışmanın sonuçları 21 Eylül Pazartesi günü açıklanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.