Mevlana Meydanı Yeni Çehresine Bürünüyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye'nin en büyük mahallelerinden birisi olan Mevlana Mahallesi'ne yakışır bir meydan ortaya çıkaracaklarını söyledi.

İlgili başkan yardımcısı ve diğer yetkililerle birlikte alanda devam eden çalışmaları değerlendiren Başkan Yalçın, projesi yarışmayla belirlenen fonksiyonel ve kullanışlı bir meydan düzenlemesi yaptıklarını kaydetti. 85 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük 8. mahallesinin Mevlana Mahallesi olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, böylesine kalabalık bir nüfusa hitap edecek bir meydan çalışmasına imza attıklarını ifade ederek, “Mevlana Mahallesi Meydanı düzenleme çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bilindiği gibi meydanın projesini belirlemek amacıyla ulusal çapta bir yarışma düzenlemiştik. 50'den fazla proje arasından birinci olanı hayata geçiriyoruz. Bu projeyle Mevlana Mahallesi Meydanı hem görsel açıdan zenginlik kazanacak, hem de daha kullanışlı hale gelecek. Şimdiden Mevlana Mahallemize ve de Talasımıza hayırlı olsun” dedi.

Başkan Yalçın, Mevlana Mahallesi Meydanı'nda bilgi ve kültür evi, amfi, cami, şadırvan, büfeler, kafeterya, muhtarlık binası ve abonman dolum merkezi ile fatura ödeme noktalarının yer alacağını da sözlerine ekledi.