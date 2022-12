Mevsim geçişlerinde abiye elbise seçimi çok önemli

Kayseri'de faaliyet gösteren Egelin Tekstil, mevsim geçişlerinde bayanların tercih edeceği abiye elbiseler konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Mevsim geçişlerinde bayanların abiye elbise seçimleri her duruma göre farklılık gösterebiliyor. Kimisi kısa; sade ve şık olmasını tercih edebiliyorken, kimisi ise yerlere kadar uzanan şık, gösterişli bir abiye elbise tercih edebiliyor. Bu da mevsim geçişlerinde biz bayanların abiye elbise seçimi yaparken duygu ve düşüncelerin ön planda olduğunu gösteriyor. Kayseri'de faaliyet gösteren Egelin Tekstil de, bayanların mevsim geçişlerinde kullanacağı abiye elbiseleri hakkında bayanlara şu bilgileri verdi:

"Mevsim geçişlerinde güzel bayanlarımız; sizlerde her duruma ve her ana uyum sağlayan Egelin abiye elbiseler ile kendinize özgün farklı tarzınızı yansıtabilirsiniz. Yaz sezonu yavaş yavaş kendini sonbaharın serin esintilerine bırakırken, kadifenin sabırsızlıkla giyilmeyi bekleyişi güzel bayanların gözlerinden kaçamayacak derecede ilham veriyor. Gardıroplarımızdaki ilkbahar ve yaz sezonu için kullandığımız şıkır şıkır taşlı, payetli, şatafatlı ve gösterişli abiye elbiseleri artık kaldırarak yerini sonbahar ve kış için düzenleme vakti. Özel günlerde kullanılan Egelin abiye elbise modelleri moda dünyasında her geçen gün çeşitlenirken seçim yapmak da bir o kadar zorlaşıyor. Gideceğiniz mekâna ve kendi stilinize göre seçtiğiniz doğru abiye elbise modeli ile harika görünebilirsiniz. Özellikle kadife abiye elbise modelleri günden güne kendini yenilerken farklı tarzlar yaratarak bayanların ilgi odağını çeker nitelikte gösteriler yapıyor. Öyle ki sıradanlığın dışına çıkarak omuz detayları, asimetrik kesimler ve aklınıza gelmeyecek biçimde taş işlemeler ve pullar ise kadifeyle biçimlendirilmesi muazzam görüntülere sebebiyet veriyor. Bunun beraberinde bayanlarımızı nasıl bir tarz kadife abiye elbise seçmeliyim? Gibi kafanızı kurcalayan tatlı ama bir o kadar da telaşlı bir durum içerisine sokabiliyor. Arkadaş ortamı ve çeşitli abiye elbise web sayfalarında bulunan, vücut ölçülerinizi almak için talimatlar içeren ölçüm tabloları ve kılavuzları sayesinde bir takım araştırmalar içerisine girerek vücut oranlarınıza en iyi uyum sağlayan kadife abiye elbise stiline karar verebilirsiniz. Davet için tercih edeceğiniz; vücut oranlarınıza uygun ve mevsim geçişlerinde rahat kullanımını düşünerek seçimde bulunduğunuz örneğin; Madonna yaka, küçük bir yırtmacı bulunan ve kadife kumaş üzerine pul işlemesi olan bir abiye elbiseyle farklı tarzınızı yansıtabilirsiniz. Mevsim geçişlerinde Egelin abiye elbise seçiminiz sayesinde tamamlayacağınız metalik ve füme tonlarında aksesuar, takı, topuklu ayakkabı ve çantayla kendinize özgün tasarımınız ile güzel ve en şık bayanlar listesinin ilk sıralamasında yerinizi alacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Sonbahar ve kış aylarında kadifenin renk trendleri hepimiz için bir zevk. Bu kadar güzel ve çekici rengin aynı anda şık olabileceğini düşünmemiştik. Umarız bizim kadar ilham alırsınız."