“Mevsim geçişlerinde alerjisi olanlar mutlaka hekime danışmalı”

Özellikle pandemi gibi daha hassas bir dönemde mevsim geçişlerine daha çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Uğur Nuri Akın, bu dönemlerde alerjisi olanların şikayetlerinin arttığını gördüklerini ve bu durumda hemen hekime başvurulması gerektiğini söyledi.

Mevsim geçiş döneminde gıda ve vitamin takviyesi almak isteyenlerin de eş dost tavsiyesi ile değil, hekim tavsiyesi doğrultusunda alması gerektiğini söyleyen Uğur Nuri Akın, “Özellikle bu mevsim geçişleri birçok sıkıntıyı da beraberinde getiriyor ve vatandaşlarımız da etkileniyor. Bu geçişlerde de zaten pandemi gibi daha hassas bir dönemdeyiz ve buna dikkat ederek, insan kendini bilir mantığıyla günlük rutin alışkanlıklarımıza devam edeceğiz. Ekstrem şeylerden uzak duracağız. Özellikle bahar dönemi geçişlerde alerjik reaksiyon problemi olan vatandaşlarımızın maalesef bu dönemde şikayetlerinin bir tık daha arttığını gözlemleyebiliyoruz. Bu gibi durumlarda da mutlaka hekime başvurup, sonrasında eczanesine gidip ilaçlarını temin ederek o şekilde kullanabilirler. Yine bağışıklığımızı güçlendirmek adına mevsim geçişlerinde özellikle işinin ehli olan kişilerden yardım talep edilmesini istiyoruz. Hekimlerden tavsiye alınarak, eczacılardan tavsiye alınarak bu şekilde gıda takviyelerini kullanmalıyız. Aksi halde internette satılan arkadaş ve dost tavsiyesi ile olan hiçbir kaynağa güvenmeyeceğiz. Bu işi birinci ağızdan dinleyip, desteklerimizi ona göre alacağız” dedi.