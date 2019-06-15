İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meysu Outlet AVM, Babaları Tavla Turnuvasında Buluşturuyor

Meysu Outlet AVM Babalar Günü’nde tüm babaları geleneksel tavla turnuvasına davet ediyor.

Meysu Outlet AVM Babalar Günü'nde tüm babaları geleneksel tavla turnuvasına davet ediyor.


16 Haziran Pazar günü 14:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan geleneksel Babalar Günü Tavla Turnuvası kapsamında birbirinden güzel hediyeleri kazanma şansını yakalayın. Ayrıca çocuklar için düzenlenecek olan 'Babam İçin Tasarlıyorum' isimli atölye çalışmasında minikler babaları için anahtarlık tasarlayacaklar ve fotoğraf çektirme alanında bu güzel günü ölümsüzleştirebilecekler.


Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM, etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.