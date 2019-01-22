İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meysu Outlet' te yarı yıl eğlencesi başlıyor

Meysu Outlet Yarı Yıl tatiline özel, 21-25 Ocak tarihleriarasında aynı gün içerisinde toplamda 50 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, Atlantis Eğlence Merkezi’nden eğlence çekini anında kazanıyor.

Meysu Outlet Yarı Yıl tatiline özel, 21-25 Ocak tarihleriarasında aynı gün içerisinde toplamda 50 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, Atlantis Eğlence Merkezi'nden eğlence çekini anında kazanıyor.


Stoklarla sınırlı olan kampanyada danışma bankosuna fiş ya da faturaları ile gelen tüm müşterilerimiz kampanya çeklerinden birine sahip olacaklar.


Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM, birbirinden özel kampanya ve etkinlikleri ile sizi özel hissettirmeye devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.