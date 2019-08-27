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MEYSU Outlet'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Meysu Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda keyifli bir atölye çalışması düzenliyor.

Meysu Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda keyifli bir atölye çalışması düzenliyor.


Atölyeye katılan çocuklar, kendi elleri ile Türk Bayraklı rüzgârgülü ve taş boyama yapacaklar. Minik ziyaretçilerin katılabilecekleri atölye çalışmasında çocuklar,14.00 - 17.00 saatleri arasında 'Türk Bayrağı, Taş Boyama ve Rozet Yapım Atölyesi'nde hem eğlenecek hem de öğrenecek.


Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan, açıldığı günden itibaren gerçekleştirdiği etkinliklerle, Kayseri sosyal yaşamına yepyeni bir boyut kazandıran Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinliklerini sürdürmeye devam edecek.

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