Meysu Outlet'te bowling eğlencesi başlıyor

Meysu Outlet'te 24-28 Şubat tarihleri arasında aynı gün içerisinde toplamda 75 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, Atlantis Eğlence Merkezi'nden bowling çekini anında kazanıyor.

Stoklarla sınırlı olan kampanyada, danışma bankosuna fiş ya da faturaların ile gelen tüm müşteriler kampanya çeklerinden birine sahip olacaklar. Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM'nin, birbirinden özel kampanya ve etkinlikleri devam ediyor.