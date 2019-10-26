Meysu Outlet'te Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Meysu Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı atölye çalışmalarıyla kutlamaya hazırlanıyor.

Tüm özel günlerde gerçekleştirdiği etkinlikleri ziyaretçileri ile buluşturan Meysu Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda birbirinden eğlenceli atölye çalışması düzenliyor. Minik ziyaretçilerin katılabilecekleri atölye çalışmasında çocuklar, 14.00 - 17.00 saatleri arasında 'Türk Bayraklı Tişört Boyama ve Taş Boyama Boyama Atölyesi'nde hem eğlenecek hem de üreticiliklerini geliştirecekler. Ayrıca atölye çalışmalarından sonra tüm çocuklara Türk Bayraklı balonlar hediye edilecek.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan, açıldığı günden itibaren gerçekleştirdiği etkinliklerle, Kayseri sosyal yaşamına yepyeni bir boyut kazandıran Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinliklerini sürdürmeye devam edecek.