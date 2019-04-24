Meysu Outlet'te Fiat Egea Sahibini Buldu

23 Nisan 2018 tarihinde, Murat Özdeniz sunumu ve gençlerin sevgilisi sanatçı Gökhan Keser'in mini konser ve imza günü etkinliği ile araç çekiliş kampanyasının asil ve yedek talihlileri belirlendi. Noter ve Milli Piyango İdaresi yetkilileri huzurunda yapılan çekilişte; 161.188 katılımcı arasından, Fiat Egea marka aracı kazanan talihli 83 bin 355 çekiliş numarası ile Hatice Yıldız oldu. Talihli Hatice Yıldız, bu güzel aracın sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederken kendilerine bu şansı sağlayan Meysu Outlet Alışveriş Merkezi yönetimine de teşekkürlerini iletti. Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic. A.Ş yatırımı olan Meysu Outlet AVM, etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam edecek.