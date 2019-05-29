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Meysu Outlet'te Fiat Egea Sahibini Buldu

23 Nisan 2019 tarihinde, Noter ve Milli Piyango İdaresi yetkilileri huzurunda yapılan çekilişte; 161.

188 katılımcı arasından, Fiat Egea marka aracı kazanan talihli 83555 çekiliş numarası ile Hatice Kılıç oldu.


29 Mayıs 2019 tarihinde Meysu Outlet'te düzenlenen hediye teslim töreninde Hatice Kılıç araç anahtarını Meysu Outlet Alışveriş Merkezi Müdürü Adnan Arıkan'dan teslim aldı.


Talihli Hatice Kılıç bu güzel aracın sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederken kendilerine bu şansı sağlayan Meysu Outlet Alışveriş Merkezi yönetimine de teşekkürlerini iletti.


Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM, etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam edecek.

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