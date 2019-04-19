Meysu Outlet'te Fiat Egea Sahibini Buluyor

Meysu Outlet ziyaretçilerinin heyecanlı dakikalar yaşayacağı büyük çekiliş, noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda 23 Nisan 2019 tarihinde Meysu Outlet 1. Katta, saat 15.00'da halka açık şekilde yapılacak olup çekiliş sonrasında Gökhan Keser mini konser etkinliği ile hayranlarıyla buluşacak. Yönetim ve Kiralaması JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ yatırımı olan Meysu Outlet Alışveriş Merkezi yeni açılan mağazaları ile gerçekleştirdiği etkinliklerle Kayseri'ye hizmet etmeye devam ediyor. Meysu Outlet AVM Müdürü Adnan Arıkan; "Ziyaretçilerin kampanyaya gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirterek, kampanyaya katılan tüm müşterilerimize teşekkür eder ve bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtmek isterim. Ayrıca bugüne anlam katan geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve bütün halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutlarım" dedi.