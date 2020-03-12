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Meysu Outlet'te robotik kodlama ve akıl oyunları atölyesi

Çocukların gelişmesine ve teknolojiye ayak uydurmasına yönelik Algoritma Kodlama, Robotik Kodlama ve Akıl Oyunları atölye çalışmaları Meysu Outlet’te sizleri bekliyor.

Çocukların gelişmesine ve teknolojiye ayak uydurmasına yönelik Algoritma Kodlama, Robotik Kodlama ve Akıl Oyunları atölye çalışmaları Meysu Outlet'te sizleri bekliyor.


Kayseri'de bir ilk olma özelliği taşıyan yeni nesil gelişim atölyesi Giga Maker iş birliği ile gerçekleşecek olan çalışma, 15 Mart Pazar günü 14:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecektir. 4-12 yaş aralığındaki tüm çocukları bu eğitici atölye çalışmalarımıza bekliyoruz.


Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.

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