İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meysu Outlet'te Topaç Turnuvası Başlıyor

20-21 Temmuz tarihlerinde 14.

00-17.00 saatleri arasında Meysu Outlet Alışveriş Merkezi'nde Topaç Turnuvası gerçekleştirilecek.


Gerçekleştirilecek olan Topaç Turnuvası kapsamında minik ziyaretçiler hem topaçlardan birinin sahibi olacak hem de finalde Dip Gross Market'ten hediye çeki kazanacak.


Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San. ve Tic. A.Ş. yatırımı olan Kayseri'nin ilk ve tek Outlet alışveriş merkezi Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinliklerini sürdürmeye devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.