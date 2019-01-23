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Meysu Outlet'te yarıyıl heyecan başlıyor

Meysu Outlet Alışveriş Merkezi, minik ziyaretçilerini 26-31 Ocak tarihleri arasında sevilen çizgi film karakteri Akıllı Tavşan Momo ile buluşturuyor.


13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte çocukların sevgilisi Akıllı tavşan Momo minik ziyaretçilere sahne gösterileriyle keyifli dakikalar yaşatacak.Etkinlik sonrasında çocuklar Momo ile fotoğraf çektirme şansı yakalayacak.


Bu eğlenceli deneyime minik ziyaretçiler ücretsiz olarak katılabilecek.


Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San. ve Tic. A.Ş. yatırımı olan Kayseri'nin ilk ve tek Outlet alışveriş merkezi Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinliklerini sürdürmeye devam edecek.

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