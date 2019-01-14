Meysu Outlet'ten otomobil kazanma şansı

12 Ocak-19 Nisan tarihleri arasında Meysu Outlet’ten alışveriş yapanlar otomobil kazanma şansı yakalayacak.
12 Ocak-19 Nisan tarihleri arasında Meysu Outlet'ten alışveriş yapanlar otomobil kazanma şansı yakalayacak.
12 Ocak-19 Nisan tarihleri arasında Meysu Outlet'ten 50 TL ve katları tutarında alışveriş yapan müşteriler, çekilişle otomobil kazanma fırsatına erişecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Meysu Outlet AVM Müdürü Adnan Arıkan, “2019 yılında yeni bir aracın sahibi olmayı dileyen herkesi Meysu Outlet'e bekliyoruz” dedi.