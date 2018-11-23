İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meysu Outlet'ten tüm öğretmenlere kalem

Kayseri’nin ilk ve tek outlet alışveriş merkezi Meysu Outlet, tüm öğretmenlere kalem hediye ediyor.

Kayseri'nin ilk ve tek outlet alışveriş merkezi Meysu Outlet, tüm öğretmenlere kalem hediye ediyor.


Meysu Outlet 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü harika bir kampanya ile kutluyor. Kayseri'nin ilk ve tek outlet alışveriş merkezi Meysu Outlet, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel tüm öğretmenlere kalem


hediye ediyor.


24 Kasım 2018 tarihinde stoklarla sınırlı olan kampanyada, Meysu Outlet Danışma bankosuna öğretmen kimliğini gösteren öğretmenler, bugüne özel kutulu kalemin sahibi oluyor.


Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Kayseri'nin ilk ve tek Outlet Alışveriş Merkezi Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.