Meysu Outlet'ten tüm öğretmenlere kalem

Kayseri'nin ilk ve tek outlet alışveriş merkezi Meysu Outlet, tüm öğretmenlere kalem hediye ediyor.

Meysu Outlet 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü harika bir kampanya ile kutluyor. Kayseri'nin ilk ve tek outlet alışveriş merkezi Meysu Outlet, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel tüm öğretmenlere kalem

hediye ediyor.

24 Kasım 2018 tarihinde stoklarla sınırlı olan kampanyada, Meysu Outlet Danışma bankosuna öğretmen kimliğini gösteren öğretmenler, bugüne özel kutulu kalemin sahibi oluyor.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Kayseri'nin ilk ve tek Outlet Alışveriş Merkezi Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.