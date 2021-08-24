Mezarlık Bilgi Sistemi Projesi 16 ilçede

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘Akıllı Şehir Kayseri' mobil uygulaması ve 2 ile 3 boyutlu kent bilgi sistemi olan Mezarlık Bilgi Sistemi'ni, Kayseri'deki 16 ilçe belediyesinin ücretsiz kullanımına yönelik çalışma başlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılımı yapılan cbs.kayseri.bel.tr web sitesindeki 'Mezarlık Bilgi Sistemi' uygulamasına ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda bilgilendirme ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül, Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürvekili Fatih Hareket ile ilçe belediye yetkililerinin yer aldığı toplantıda katılımcılar proje ile ilgili bilgilendirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyelerine yönelik ücretsiz olarak kullanılacak olan Mezarlık Bilgi Sistemi uygulamasının tanıtım toplantısını yaptıklarını belirten Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül, projenin hayatı daha da kolaylaştıracak olan uygulama olduğunu söyledi. İlçe belediyeler ile birlikte ortak hareket ettiklerini ifade eden Yaylagül, “Özellikle Kayseri'de yaşayan vatandaşlarımızın bu konularla ilgili günlük hayatlarında ihtiyaç duydukları mezarlık hizmetlerinde, en azından bilgi işlem tarafı ile ilgili hayatlarını daha da kolaylaştırabilecek, onları bu işlemlerin yürütmesinde daha düzenli hale getirebilecek, belediyelerimizin de yine yürütülen bu işlemleri daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sunmak için bir aradayız” şeklinde konuştu.

Mezarlık Bilgi Sistemi projesi kapsamında, 2 ve 3 boyutlu kent bilgi sisteminde vatandaşlara ve belediyelere daha iyi bir hizmet sunmak için, 16 ilçe belediyelerine sorumluluğundaki mezarlıklar için mezarlık veri giriş yetkisi verilecek. Yetkilendirme yapılan personellere ‘Yeni Cenaze Girişi', ‘Cenaze Arama', Yeni Tapu Girişi', ‘Tapu Arama', ‘Raporlama' ve ‘Vefat İlanları' veri girişi ekranı bulunan ve girilen verilerin vatandaşlar tarafından görüldüğü web ekranında ise ‘Cenaze Arama', ‘Tapu Arama' ve Vefat İlanları' nın yer aldığı sistemde ayrıca, ‘Vefat İlanları'nda ‘Mezarlık Adresi' ve ‘Taziye Adresleri' de girilerek vatandaşların ‘Kuş Uçuşu Tarif', ‘Araç İle Tarif'' ve ‘Konum Paylaş' seçenekleri bulunuyor ve bu sayede adresin konumuna rahatlıkla ulaşılabiliyor. Vefat ilanlarında cenazenin adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, hangi mezarlıkta defnedileceği, vefat edenin yakınının telefonu bilgileri bulunan sistem, kullanmak isteyen ilçe belediyelerinin yetkilendirilmesi üzere 16 ilçe belediyesine ücretsiz sunuluyor.