İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mezarlık yanındaki otomobilde ölü bulundu

Kayseri’nin Develi İlçesi’nde mezarlık yanında bulunan bir otomobil içerisindeki şahıs ölü bulundu.

Kayseri'nin Develi İlçesi'nde mezarlık yanında bulunan bir otomobil içerisindeki şahıs ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre İlçe Mezarlığı yanında bulunan bir otomobilde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Turan T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Turan T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.