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Mezarlıkta eski sevgilisini bıçaklayan şahıs tutuklandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, barışmak için çağırdığı eski kız arkadaşını boğazından bıçaklayıp ağır yaraladıktan sonra aynı bıçakla kendine zarar veren şahıs, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, barışmak için çağırdığı eski kız arkadaşını boğazından bıçaklayıp ağır yaraladıktan sonra aynı bıçakla kendine zarar veren şahıs, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi Konaklar Caddesi üzerinde bulunan mezarlıkta 20 Mayıs'ta meydana gelen olayda B.A. (15), eski kız arkadaşı G.O. (16) ile buluştu. İddiaya göre, bir süre sonra ikilinin arasında tartışma çıktı. B.A., çıkan tartışmada yanındaki bıçak ile G.O.'yu bıçakladı. G.O., boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanırken, B.A.'da bıçak ile intihara teşebbüs ederek kendine zarar verdi. Ağır yaralı G.O.'nun tedavisi sürerken B.A. da kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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