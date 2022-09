MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: “Kayseri, Türkiye'nin gördüğü en kalabalık mitinge ev sahipliği yapacak”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 18 Eylül'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı Kayseri mitingi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Düzenlenen basın toplantısına MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, il teşkilatı üyeleri ve basın mensupları katıldı. Pazar günü Kayseri'de tarihi bir miting yapılacağını söyleyen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; “18 Eylül Pazar günü Türk dünyasının ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok kıymetli lideri Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendi, şehrimizde Cumhuriyet Meydanı'nda saat 16.00'da miting için aramızda olacaklar. Kendisini şehrimizde ağırlamaktan büyük bir onur duyacağız inşallah. Yaklaşık 40 gündür sahada bütün teşkilatlarımızla birlikte çalışıyoruz. Ben tarihi bir miting yapacağımıza yürekten inanıyorum ve bütün Kayserili hemşehrilerimizi mitingimize davet ediyorum. Bu vesile ile davetimizi duyurmuş olalım. Teşekkür ederim” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise yapılacak mitingin Türkiye'nin gördüğü en etraflı miting olacağını söyleyerek; "Milliyetçi Hareket Partisi her zaman basınımızın müşterek sesi olduğu inancıyla basınla alakalı faaliyetlerini yüksek bir olgunluk ve saygınlık içerisinde sürdüre gelmiştir. Önümüzdeki Pazar günü, 18 Eylül 2022 tarihinde Kayseri İl Teşkilatımız daha evvelden genel merkezimiz tarafından ilan edilen miting programımız çerçevesinde önemli bir programa inşallah ev sahipliği yapacaktır. Sayın Genel Başkanımızın teşrifleriyle düzenlenecek olan miting programımız için Kayseri, tabir yerindeyse seferber olmuştur. Ben böylesi bir dönemde yüksek ve üstün gayretleri ile mitingimize aşağı yukarı bir aydan bu yana hazırlık noktasında çok değerli çaba ve gayretlerini esirgemeyen her bir dava arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum. Tabii bununla birlikte Sayın Genel Başkanımızın şehrimize teşriflerini haber aldığı andan itibaren mitinge katılım göstereceğini ifade eden yahut mitingle alakalı böylesine güzide bir programı Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu anlamdaki ev sahipliği yapacağı programa biz de ne yapabiliriz anlayışı çerçevesinde hassasiyet güden herkese de yine huzurlarınızda sizlerin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Zaman zaman biz de fırsat buldukça Kayseri'deki saha çalışmalarında bizzat teşkilatımızla birlikte omuz omuza sorumluluk gösterdik. Şunu açık ve net bir şekilde ifade edebilirim, Kayserili hemşehrilerimizde gördüğümüz bu mitingimizle alakalı yüksek heyecan bizi daha da fazla şevklendirdi. Edindiğimiz intiba ve gözlem odur ki, Kayseri Allah izin verirse Pazar günü belki de demokrasi tarihimizde sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin gördüğü en kalabalık ve en geniş etraflı mitinge ev sahipliği yapacaktır. Bunun heyecanını şimdiden yaşıyoruz. Cenab-ı Allah inşallah kazasız, belasız, huzur içerisinde mitingimizi yapabilmeyi ve Kayserili hemşerilerimizin bu manada böylesine tarihi bir ana tanıklık etmesini bizlere nasip etsin temennisini taşıyorum” ifadelerini kullandı.

HDP'nin varlığını itiraf edemeyenlerin, Cumhurbaşkanı adaylarını dahi açıklayamadıklarını söyleyen Özdemir, “Tabii milliyetçi, ülkücü Hareket açısından Kayseri teşkilatı her zaman omurga olmuştur. Kayseri teşkilatının duruşu, her zaman Türkiye'ye önemli bir değer kazandırmıştır. Kayseri'nin Türk siyasetindeki anlam ve yeriyle birlikte milliyetçi hareket açısından da yine öneminin büyük olduğu gerçeği siyasi tarihimize bakıldığında her yönüyle ortaya çıkıyor. İşte böylesi bir süreçte Milliyetçi Hareket Partisi de 2023 seçimlerine hazırlık noktasında kendi parti anlayışı, parti disiplini çerçevesinde çalışmalarına devam ederken, diğer siyasi partilerin özellikle Cumhur İttifakı haricindeki siyasi partilerin içerisine düştüğü zillet durumu karşısında Türk Milleti'ne ve Türkiye'ye yönelik herhangi bir plan proje sunamazken hatta ve hatta bu seçimler yeni hükümet sistemimize göre aynı zamanda milletvekilliği genel seçimleriyle beraber cumhurbaşkanlığı seçiminde ihtiva edeceğinden mütevellit henüz cumhurbaşkanı adayını da belirleyememişlerdir. Özellikle PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin varlığı toplum nazarında aleni bir şekilde bilinirken, HDP'nin varlığını dahi itiraf edemeyenlerin cumhurbaşkanı adayı belirlemekte dahi zorlandığını hatta belirleyemediğini de ifade etmemiz lazım. Çünkü bize göre zilletin bütün plan ve programı CHP olsun, İYİ Parti olsun, diğer siyasi partiler olsun kendilerine ait olmayan bir gündemle ve hatta kendilerine servis edilen bir çerçevede şekilleniyor. Dolayısıyla şu ana kadar da zillete 'adayınız şu olacaktır' diye belirli bir talimatın gelmediğini ifade etmek lazım. Bu şartlar altında gücünü sadece Türk Milleti'nden alan, muhabbeti ve samimiyeti ve bağlılığı yalnızca Türk Milleti'ne karşı olan ve safı daima Türkiye'den yana olan Milliyetçi Hareket Partisi, önünü açtığı ve inşası noktasında sorumluluk üstlendiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı olan milletimizin yüksek teveccühleriyle 24 Haziran 2018 tarihinde seçilen sayın cumhurbaşkanımızı yine cumhurbaşkanı adayımız olarak ilan etmiştir. Bu şartlar altında bizim Türk Milleti'ne çağrımız açık ve nettir. ‘Çağrım Sana' diyerek Milliyetçi Hareket Partisi, adayının belli olduğu bunun da Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğu ve kararının da net olduğu, bu kararlılığın da Türkiye ve Türk Milleti olduğu iradesini paylaşmıştır. Pazar günü bu kararlılığımızın Sayın Genel Başkanımızın Türk ve dünya kamuoyuna hitaplarıyla beraber mümkün olan en yüksek seviyede bir kez daha şekilleneceği inancını ve heyecanını taşıdığımızı ifade etmek isterim. Bu şartlarda da saygıdeğer Kayserili hemşehrilerimizi mitingimize sizlerin aracılığıyla bir kez daha davet ediyorum” dedi.