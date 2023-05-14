MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir oyunu Kayseri'de kullandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de oyunu anne ve babasıyla birlikte geldiği okulda kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, anne ve babası ile Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Mustafa Yazar İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı. Özdemir, daha sonra yaptığı açıklamada, Türk milletinin nasıl bir iradede bulunacağını akşam hep beraber göreceklerini söyleyerek, “Türkiye demokrasisi artık olgunlaşmış bir demokrasidir” dedi.

Seçimlerin Cumhuriyetin 100. yılı gibi anlamlı bir zamana denk geldiğini söyleyen Özdemir, “Türkiye demokrasi tarihi açısından hakikaten tarihi bir gün. Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen böylesi bir zaman diliminde 14 Mayıs'ta Türk milletinin hem yeni cumhurbaşkanımızı seçme iradesi göstermesi hem de 28. dönem TBMM'yi şekillendirme noktasındaki iradesini göstermesi noktasında önemli bir zaman dilimine gelmiştir. Biz de az evvel bu görevimizi yerine getirdik ve oyumuzu kullandık annem ve babamla birlikte. Ben vatanımıza, milletimize, devletimize ve bilhassa da Türkiye'nin geleceğine hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğüne katkı sağlamasını ümit ediyorum bu seçimlerin ve sonuçlarının. Çünkü Türkiye demokrasisi artık olgunlaşmış bir demokrasidir. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümüne girdiğimiz bir zaman diliminde yeni bir sisteme Türk milleti demokrasisi artık daha olgun, kendi iradesine temsil makamına daha net bir şekilde yansıtabilen ve temsildeki adaleti de gösterebilen bir iradeyi ortaya koymaya başlamıştır. Bunun olgunlaşması bizim temennimiz. Bugün aynı zamanda 14 Mayıs Anneler Günü. Yine seçimlerin böylesi güzel bir güne denk gelmesi ayrı bir mutluluk kaynağımız. Ben de kendi annemin şahsında bütün annelerimizin gününü kutluyorum. Milletimizin nasıl bir iradede bulunduğunu akşam hep birlikte takip edip göreceğiz. Kayseri'mize, Türkiye'mize Allah hayırlı uğurlu eylesin” dedi.