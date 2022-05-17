MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den KSMMMO'ya ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde güven tazeleyen Kayseri Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Ali Yedikaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İl Başkanı Adnan İncetoprak ve beraberindeki heyet ile birlikte Kayseri'de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Özdemir, ilk olarak geçtiğimiz hafta yapılan seçimde güven tazeleyen KSMMMO Başkanı Ali Yedikaya'yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Özdemir; “Önemli bir meslek grubu olan KSMMMO'da güven tazelediniz ve başarınızı tescillendirdiniz” diyerek Ali Yedikaya ve yönetimine yeni dönemde başarılar diledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, 21. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Hamdi Baktır'ın oğlu Mehmet ve Ahsen çiftinin nikahı ile Ursavaş ve Irk ailelerinin evlatları Kübra ve Ahmet'in düğün törenlerine katıldı. Özdemir ve beraberindeki heyet Eczacılık Günü nedeniyle 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası tarafından düzenlenen etkinliğe katılarak, eczacıların gününü kutladı.

Özdemir son olarak MHP İl Başkanı İncetoprak ile birlikte, MHP Talas ve Ülkü Ocakları Talas İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek Kayseri'den ayrıldı.