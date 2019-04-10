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MHP heyetinden Başkan Cabbar'a 'hayırlı olsun' ziyareti

MHP İlçe Başkanı Yunus Özer, ilçe yönetimi ve meclis üyeleriyle birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

MHP İlçe Başkanı Yunus Özer, ilçe yönetimi ve meclis üyeleriyle birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


Develililerin teveccühüyle ikinci kez Develi Belediye Başkanlığına seçilen Cabbar Başkan'a tebriklerini ileten MHP yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Cabbar Başkan; "Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içerisinde Develimize yakışır bir seçim atmosferinin sonuna geldik. İnşallah yeni hizmet dönemimizde de Develimizi daha güzel hizmetlerle buluşturmak için gece-gündüz demeden çalışmalarımızı devam ettireceğiz” açıklamalarında bulundu.

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