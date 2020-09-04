MHP Kayseri İl Teşkilatı'nın 13. Olağan Kongresi'ne doğru

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 20 Eylül'de gerçekleştirecekleri 13. Olağan Kongreyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Biz birlikten ve beraberlikten yanayız” dedi.

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 20 Eylül'de gerçekleştirilecek olan 13. Olağan Kongre öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Tok, “Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı 15-16 Ağustos'ta 13. Olağan Kongresini ilçelerde tamamladı. Cumartesi ve Pazar günleri 16 ilçenin kongresiniz kazasız, belasız ve koronavirüs kurallarına uygun bir şekilde genel başkanımızın ve genel merkezimizin verdiği talimatlara uygun bir şekilde kongrelerimizi gerçekleştirdik. Allah'ın izniyle 20 Eylül'de de Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı kongresini gerçekleştirecektir. Kongremizin vatanımıza, şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını, hayırlar getirmesini diliyorum. Yine 20 Eylül'de yapacağımız kongremizi genel başkanımızın bize gösterdiği ölçüler içerisinde, direktifleri doğrultusunda gerçekleştireceğiz. Covid kurallarına uygun bir kongre yapacağız. Sadece delege arkadaşlarımızın çağrılması ile gündemimiz başlayacak. Gelen delegelerimizin ve misafirlerimizi ateş ölçer ile kontrol ettikten sonra karşılayacağız. Dezenfektan stantlarımız olacak. Maske temini ve maskelerin takılmasıyla ilgili arkadaşlarımız görevli olacak. Bütün delege ve misafir arkadaşlarımıza maskelerini dağıtacağız. Özellikle fiziki mesafeye uygun davranılması yönünde bizim almış olduğumuz karar var. İl teşkilatımız gelen misafirlerimizi fiziki mesafe kurallarına uygun bir şekilde yerlerine davet edecek. Partimizi büyüterek devletimize ve milletimize hizmette, milletimize sadakatle yarışla bizimde bir alın terimiz olursa Allah bunu kabul eylesin diyorum” ifadelerini kullandı.

Tok, “52 yıllık bir siyasi parti bunun tecrübesi var. Parti tecrübesi bizim için önemli bir gelenek tabi. Listeler olması açısından bir demokrasi gibi gözüküyor. Fakat bazen de kaybeden liste üyeleriyle beraber kırılıyor, güceniyor. Bizim genel merkezimiz bunlara müsaade etmiyor. Tek liste içerisinde bütün hareket mensupları buluşsun, birleşsin kim neye inanıyorsa, kim neyi düşünüyorsa gelsin parti içerisinde İl teşkilatında İlçe teşkilatlarında partinin standartlarına uygun fikrine uygun düşüncesi geçiştirsin diyor. Başka listeler çıktığında sizde takdir edersiniz ki olay şu hale alıyor kırılanlar, gücenenler ve çekinenler ve hatta ayrılanlar oluyor. Bu bizim istemediğimiz bir durum, düşünce o nedenle biz arkadaşlarımızla seçim öncesi arkadaşlarımızı topluyoruz. Arkadaşlarımızla beraber partimize, davamıza, şehrimize, devletimize, milletimize nasıl hizmet edeceksek onun ölçülerini ortaya koyuyoruz. İmkanı olan arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Partimizin kuralları zaten belli onlara uygun çalışmalarına zaten imkan veriyoruz. Yarın bir gün oluşacak belediye seçimlerinde kadroların bugün oluşturulacağı, Milletvekilleri seçimlerini bugün oluşturulacağı bu noktada elimizden gelen bütün performansı İl teşkilatı olarak sağlayacağımıza emin olabilirsiniz. Biz birlikten yanayız beraberlikten yanayız. Peygamber Efendimizin dediği gibi ‘Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır' diyoruz. Bu ölçüde çalışıyoruz” diye konuştu.