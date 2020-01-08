MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan Develi Ziyareti

Develi'de ilk olarak MHP Develi İlçe Teşkilatına gelen Baki Ersoy yapılan küçük bir toplantıda bazı mahalle Muhtarlarının sorun ve sıkıntılarını dinledi,

Develi Belediyesi ziyaretinde bulunan Baki Ersoy ve MHP İlçe Teşkilatını Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar makamında ağırladı. Baki Ersoy, Mehmet Cabbar ile Develi'de yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında muhabbet etti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy "Develimiz her şeyin en güzelini hak eden güçlü bir ilçe. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyor, Develimiz için elimizden geleni ziyadesiyle yapacağımı bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Mehmet Cabbar "Sizlerinde desteği ile Develimizi daha iyi hizmetler sunmaya gayret edeceğiz" dedi.

Kaymakamlık ziyaretinde Develi Kaymakamı Murat Duru ile konuşma yapan Baki Ersoy kendilerini makamında ağırlayan Murat Duru'ya teşekkürlerini iletti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy "Develi Kaymakamı olarak gerçekten çok büyük işlere imza attınız, hepsinden önemlisi Devlet ve Millet kaynaşmasını sağladınız, Develili insanlar ile iç içe oldunuz sizi gerçekten tebrik ediyorum" dedi.

Develi Kaymakamı Murat Duru "Develi'ye verdiniz desteğin farkındayız, bütün Develililer farkında. Develi halkı beni de hemşehrileri olarak gördükleri gibi sizi de Develi'nin bir hemşehrisi olarak görüyorlar" dedi.

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Develispor'da ziyaret etti. Develispor'a Şampiyonluk yolunda başarı diledi. Kulüp Başkanı Ali Kabak ve yönetim Kurulu üyeleri Milletvekili Ersoy'a Develispor forması armağan ettiler.