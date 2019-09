MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy:”Yapılan tüm samimiyetsizliklere verilecek bir cevabımız var”

Düzenlenen basın toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Serap Şule Kalın ve gazeteciler katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy yaptığı basın açıklamasında, “Bugün burada şehrimizin göz bebeği Kayserispor'umuzun bugün akşam gerçekleşecek olan Lansmanı öncesi yapılacak ‘Kayserispor Zirvesi' isimli program ve bunun neticesinde ortaya çıkan talihsiz tablo ile alakalı sizleri bilgilendireceğim. Hepinizin bildiği gibi il başkanı olarak bulunduğum süreç de dahil olmak üzere şehrimizle alakalı bir çok konuda pozitif katkı sunmak amacıyla, geri durmayarak elimden geldiği kadar mücadele edip, sonuç alıncaya kadar takipçisi ve destekçisi oldum. Milletvekili seçildiğim günden beri de özellikle şehrimizin en önemli marka değeri olan Kayserispor'umuzun başarısı ve geleceği için mücadele edip, şehrimizin dinamiklerini harekete geçirme noktasında bir çok kez çağrıda bulunup, şehrin ileri gelenlerinin maddi ve manevi olarak takımımızın yanında olmaları gerektiğinden bahsettim. Kendi maddi imkânlarımı seferber ettiğimi dile getirdiğim gibi örnek teşkil etmesi açısından ilk adımı da atarak Milletvekili maaşımın bir aylığını Kayserispor'umuza bağışladım. Diğer taraftan şu an kullanılan Tarafım Kayseri hashtagiyle ortaya çıkan SMS destek kampanyası da ilk Kayseri Milletvekili Baki Ersoy olarak ‘Tam38 ‘ hashtagiyle kullanılması yönünde bizler tarafından söylenmiştir. Tüm bu maddi ve manevi desteklerimi birileri eline sağlık desin diye değil, şehrimizin gözbebeği olan takımımızın daha rahat şartlarda mücadele etmesi adına yaptığımı da bilmenizi isterim. Kayseri ve Kayserispor sevdamızın bu şehirdeki herkesten üstün olduğu bilinciyle bugün geldiğimiz noktada yaşadıklarımız tüm Kayserispor taraftarlarını üzdüğü gibi, beni de son derece müteessir etmiştir. Dünden beri Kayserispor taraftarlarından aldığım binlerce mesaj da bunun göstergesidir ki Allah hepsinden razı olsun. Davet edilmediğim yere gitmenin ‘Davetsiz giden mindersiz oturur' gerçeğinden hareketle benim için mümkün olmadığını belirtiyor, Kıymetli taraftarlarımızın ‘Neden orada yoksun' sorusuna verilecek cevabım olmadığı için cevabın muhatapları tarafından verilmesini rica ediyorum. Nitekim Cumartesi günü oynanacak Denizlispor maçında arkadaşlarımla, dostlarımla omuz omuza maçı izleyeceğimi de buradan belirtmek isterim. Herkes bilmelidir ki bizim Kayseri Sevdamız yalnızca Kayseri sınırlarında şekillenmediği gibi, Kayserispor sevdamız da bir masanın başında, ortasında, sağında ya da solunda oturmakla şekillenmez. Kayserispor'un sahipsiz olmadığını, şehrin ileri gelenlerinin bir araya gelip lig başlamadan takımımıza destek olma konusunda çağrılar yaparken sahip çıkmayıp sesi çıkmayanların flaşları görünce bir masa etrafında toplanması ve bizleri hiçe sayarak bu toplantıyı gerçekleştirmeleri hususunu sizlerin vicdanlarına bırakıyorum. Bu yok sayılma benimle birlikte bu takıma gönül vermiş taraftara yapılan bir hata olarak tarihe geçmiştir. Elbette bu yaşananlara aziz hemşerilerim şahitlik edeceği gibi tarih de şahitlik edecektir. Herkes şunu çok iyi bilsin ki, Bizim Kayserispor sevdamız Kapalıkale taraftarının karşılık beklemeden atan kalplerinin sesi kadar gürdür. Bizim Kayserispor sevdamız localardan değil, tribünden akan bir yürek selidir. Bizim Kayserispor sevdamız belli bir zaman diliminde değil, zamansızdır. Bizim Kayserispor sevdamız meclis kürsüsünden dile getirdiğimiz gibi, her ortamda da dile gelip anlatılacak ve uğruna mücadele edilecek kadar mekânsızdır. O sebeple ne sevdamızı ne de tavrımızı tartışmaya açar ya da açtırırız. Aziz hemşehrilerim ve Kayserispor taraftarlarımız iyi bilsin ki ben Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy olarak, dün söylemiş olduğum ne var ise bugün de arkasındayım. Dün şehrim ve şehrimin göz bebeği takımıma verdiğim hangi söz var ise bugün de sözümdeyim. Samimiyetle dillendirdiğimiz ve yapılmasını istediğimiz “Kayserispor Zirvesi” şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Şehrimizin iyiliğine, kalkınmasına ve güçlü temsiline yapılan her adıma da 1 Baki değil, bin Baki feda olsun. Sevdamız Kayseri, sevdamız Kayserispor” dedi.

Baki Ersoy'un Kayserispor sevgisine her zaman yakından şahit olduğunu söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, “İl başkanlığından bugün gelmiş olduğu Milletvekili Baki Ersoy olana kadar vermiş olduğu mücadelesinde bir ülkücü olarak her zaman şahit olmuşumdur. Bu mücadelesinde hiçbir zaman geri durmamıştır. Özellikle sevdası Kayserispor için ben de yanında çoğu zaman deplasmanlara gidip, kafamıza su şişesinden bozuk para atılan yerlere kadar omuz omuza Kayserispor için gitmediğimiz yer kalmamıştır diyebilirim. Biz liderimizin talimatlarını yere düşürmeden anında tüm vatandaşımızla ve teşkilatımızla nasıl yerine getiriyor isek, aynı şekilde bizim milletvekilimizin de Kayserispor camiası noktasında yok sayılmasına biz de üzüldüğümüzü belirtmek ve sizlerle paylaşmak istiyoruz”

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Serap Şule Kalın, Baki Ersoy'un Sevdamız Kayseri'nin ne demek olduğunu öğrettiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ben hayatımda ilk defa maça gitme fırsatını Baki Ersoy il başkanıyken yaşadım. İlk pasoligi o zaman edindim ve tüm kadın kollarımızla aynen o dönemde maça götürmek suretiyle, başkanımızın Kayserispor sevdasını paylaştık. Bu da yeni değil ve Baki Ersoy'un Kayserispor sevdasına arkadaşları olarak bizler şahidiz. Bu yapılan durum hepimizi üzmüştür. Sevdamız Kayseri demenin ne demek olduğunu ve anlamını bu şehre öğrettiği için ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından gazetecilerden gelen soruları yanıtlayan Baki Ersoy, “Erol Bedir sizlerin söylediğine göre bir davetle gitmemiş ve gittiğinde de kalabalığı orada görmüş, peki taraftar grubu başkanına, yöneticilere, Boydak Holding CEO'suna ve valiye kimler haber vermiş. Dolayısıyla samimiyetsiz olan her şeye verilecek bir cevabımız vardır. Bizim beklentimiz samimi olmalarıdır. Konu Kayserispor ise ve bir vefa gecesi yapılacaksa şehrin içinde bulunan kim varsa davet edip, sadece Kayserispor ile alakalı bir yerde kenetlenmek gerekiyordu. Maalesef yönetim ve başkan bunu gerçekleştirememiştir. Benim adıma kimse kimi arayacağıma karar veremez. Burada bir liste yapılıyor kim kimi arasın diye ve diyorlar ki Baki Ersoy da şunları arasın. Ben şahsiyet sahibi bir ülkücüyüm ve bizi şahsiyetsizleştirmeye çalışıp, kağıdı alıp kimi arayacağımıza karar vermek bana göre ayıpların en büyüğüdür” dedi.

Meydana gelen durumun Cumhur İttifakına herhangi bir şekilde zarar verip vermeyeceği konusuna cevap veren Ersoy, “Bizim Cumhur İttifakına karşı duruşumuz liderimizin talimatları doğrultusunda nettir ve bu işin siyasetle de bir alakası yoktur. Biz bu işi siyasi olarak görmüyoruz ama diyoruz ki Kayserispor bizim sevdamız, bizi bu sevdanın dışına itmeye çalışıyorsanız yanılırsınız. Ancak tribüne ve deplasmana itersiniz ama bu işin ittifakla alakası yoktur ve biz siyasi çalışmalarımızda uyum içerisinde devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Yönetime kırgınlığım devam edecek'

Baki Ersoy, “Yönetime kırgınlığım devam edecek çünkü biz anlıyoruz ki bizim zihniyetimizle onlarınki aynı değil. Biz onlar gibi değiliz, onlar da bizim gibi değil ben bunu anlıyorum. Ben bu kadar iyi niyetli davranırken, birbirine ateş etmiş taraftar gruplarımızı bir araya getirirken diyorum ki Erol başkan da olsun. Ben bu nezaketi gösteriyorum ve onlar da bu nezaketsizliği yapıyorsa demek ki bizim aramızda bir zihniyet farkı var. 4 maçta 10 puan kaybetmiş bir Kayserispor var ve bundan sonraki süreçte elbette takip edeceğiz ve bu takımın sahipsiz kalmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Ben bu konuda bir telafi beklemiyorum. Bana güvenmiş mesaj atmış binlerce kişinin düşüncelerine ben kayıtsız kalamam. Madem çok dar çerçeveli bir şey düşünüyorlar ve biz bu işi yaparız siz bu işin dışında kalın diyorlar, biz de en fazla bir taraftar gibi yanında oluruz ama biz davet edilmediğimiz bir yere gitmeyiz” dedi.

‘Kayserispor'u bu kadar acizleştirmenin anlamı yoktur'

Baki Ersoy, Kayserispor kulübünün büyük bir kulüp olduğunu ve bu kadar acizleştirilmemesi gerektiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu kulübü bu kadar acizleştirmenin ve bu kadar kurumsal olmayan şeylerle anmaya gerek yoktur. Ne demek zaman darlığı var. Ne yapıyoruz ki zaman problemi var. Bu hafta yapmayın haftaya yapın, herkesi çağırın. Herhangi bir partili taraftarı yok mudur bu takımın. Bunları neden ayrıştırıyorsunuz. 4-5 kişi bir araya gelip liste hazırlayıp daha sonra eğer yapamazsak da Kayseri bu işe sahip çıkmadı, biz elimizden gelen her şeyi yaptık mı diyeceksiniz. Önce doğru dürüst organizasyon yapmayı öğrenin derim ben de. Önceki başkanlı seçimlerinde de Erol Bedir dedi ki ben yokum ve biz de dedik ki bu şehrin takımı sahipsiz değildir ve asla sahipsiz kalmaz ve inanın bana çok daha iyi yerlere gelir. Bugün ligden düşer miyiz kalır mıyız konuşmayız, Avrupa'dan nasıl futbolcu getiririz bunu konuşuyor oluruz. Lig de devam edecek maçlarımız var ama konuşulan tek şey bitmek bilmeyen kulüp borçları. Şeffaf yönetim anlayışı var ama paranın nereden geldiği ve nereye gittiği belli değil. Deniz Türüç kaç paraya gitmiştir ve alınan futbolcular kaç paraya gelmiştir. Gelirler ve giderler ortaya konmalıdır ve biz bunları görmüyoruz. Bir de biz bakalım bu işe denildiğinde aman yok diyorlar. Son 3 yıldır konuşulan tek şey para. Sportif başarı konuşmuyoruz, alt yapı konuşmuyoruz konuştuğumuz tek şey para. Alınan bir futbolcunun bedeline biz sağlam 4 tane futbolcu alırdık. Hikmet hocayla telefonda konuştuk akşam ve dedim ki hocam beni koysanız ben daha güzel oynarım neden çıkarmıyorsun bu adamı ve bana oyuncu olmadığını söyledi. Benim Kayserispor'a bir kırgınlığım yok. Kişileri de hayatım boyunca takmadım ve şahsi bir problemim de yok kendileriyle ama bu şehir yapılanı da yapılmayanı da unutmaz. Biz de bu işin takipçiyiz. Baki Ersoy bu işin en yakın takipçisi. Bunu da böyle bilsinler”