MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, "Demirtaş PKK/KCK üyeliğinden tutuklandı"

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Garo Paylan'ın Selahattin Demirtaş için kullandığı ifadeye tepki göstererek; “Selahattin Demirtaş PKK/KCK'yla hareket etmek ve 50 kişinin öldüğü Kobani protestoları için halkı tahrik etmekle suçlanmış ve bu gerekçeyle tutuklanmıştır.” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Ersoy, Garo Paylan'ın Demirtaş için “Topluma barış getiriyor diye rehin alındı.” sözlerine tepki gösterirken Ersoy'un tepkisinden rahatsız olan Paylan Komisyon Başkanı'na ‘Sayın Başkan, sataşmadan söz vereceksiniz değil mi?” deyince Başkandan “Vermeyeceğim” cevabını aldı.

Demirtaş'ın PKK/KCK üyesi olmaktan tutuklandığını belirten Ersoy komisyondaki konuşmasına şöyle devam etti; “Selahattin Demirtaş HDP'ye yönelik terör örgütü operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştır, tutukluluk gerekçesinde ise PKK/KCK'yla hareket edip 50 kişinin öldüğü Kobani protestoları için halkı tahrik etmekle suçlanmıştır. Ayrıca, kendilerinin böyle bir düşünceleri varsa, sıkıntıları var, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir, gidip hukukta haklarını aramalarını kendilerine tavsiye ediyoruz, her görüşmede, geneli üzerinde olsun, usul üzerinde olsun görüş belirtirken bu şekilde siyasi propaganda amacı güden söylemlerden de kendilerinin uzak durmasını tavsiye ediyoruz.”