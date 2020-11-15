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MHP Kayseri Milletvekili Ersoy: “Kayserispor'un yanındayız”

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Hes Kablo Kayserispor’un yanında olduğunu söyledi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Hes Kablo Kayserispor'un yanında olduğunu söyledi.


Kayserispor taraftarı olan Baki Ersoy, geçen hafta oynanan Kayserispor-Hatayspor maçı sonrası PFDK'dan gelen cezayı ödeyeceğini açıkladı. Baki Ersoy , “Geçen hafta oynadığımız Hatayspor maçında Kapalıkale taraftarlarımızdan ötürü Kayserisporumuz'a TFF'den gelen 24.000 TL cezayı şahsımdan ödeyeceğim. Bu şehirde herkes üzerine düşen yükü almalı diye düşünüyorum. Çünkü başka Kayserispor yok ve Başkanımızın yanında olmalıyız” dedi.

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