MHP Kayseri Milletvekili Özdemir Develi'yi Ziyaret Etti

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir Develi'de bir dizi ziyaretlerde bulundu. İsmail Özdemir MHP İlçe Teşkilatını ve Develi Kaymakamı Murat Duru'yu makamında ziyaret etti.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Develi İlçe Teşkilatımızı ziyaret ettik. İlçe başkanımız, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, Ülkü Ocakları Başkanımız, Meclis üyelerimiz, dava arkadaşlarımızla, Develili hemşehrilerimizle buluştuk. Geride bıraktığımız 1 yıllık süre boyunca Milliyetçi Harekat Partisi'nin Mecliste yürütmüş olduğu faaliyetlerde Develi'nin sorun ve sıkıntılarında, yine burada ilçe Başkanlarımızın, meclis üyelerimizin tespitleri menfaatimizin değerlendirmeleri ve hassasiyetleri çerçevesinde, dile getirdik. Bundan sonra Develi'mizin sorun, sıkıntı ve taleplerin çözümü ve karşılanması noktasında meclisteki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum ve tüm Develili hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."dedi

Özdemir Develi Kaymakamı Murat Duru'yu ziyaretinde Develi ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. MHP Kayseri Milletvekili Özdemir, "Başarılı çalışmalarıyla hemşerilerimizce sevilen ve takdir ettiğimiz, Develi Kaymakamımız Sayın Murat Duru'yu ziyaret ettik. Develimiz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Nezaketleri için kendilerine teşekkür ediyorum."dedi

Develi Kaymakamı Murat Duru ise, "Kayseri milletvekili Sayın İsmail Özdemir bugün ziyaretimize geldiler. Ziyarette samimi içten bir sohbetle birlikte Develi'mizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Sayın milletvekilinin nazik nezaket dolu ziyareti için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.