MHP Kocasinan Belediye Başkan Aday Adayı Yücel: "Belediye imkanlarıyla seçim çalışması yapmayın"

Halkın takdiri ile göreve geldiklerinde makam kapısını vatandaşlara açık tutacağını ve şehir içinde makam aracı yerine şahsi araçlarını kullanacaklarını dile getiren Yücel; "Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kocasinan Belediye Meclis Üyeliği görevimiz halen devam ederken, Kocasinan Belediye Başkan aday adaylığı konumuyla da çeşitli ziyaretlerde bulunuyoruz. Belediye başkanlığı imkanı hemşehrilerimiz tarafından bize verilirse ‘Belediye başkanlığı makamı kapısını hemşehrilerime açık tutacağım. Beni seçen hemşehrilerimi asla kapıda bekletmeyeceğim. Kapısı açık olan bir belediye başkanı olacağım. Şehir içerisinde hemşehrilerimle tokalaşacağım, onların arasında olacağım, makam aracını kullanmayacağım' dedim. Bunu ilk günden beri tekrar ediyorum. Fakat şehirlerarası bir seyahat varsa makam aracımı kullanacağım. Bu anlamda biz gönül belediyeciliği yapacağız, bu anlamda hemşehrilerimizle arada hiçbir engel bırakmayacağız" dedi.

Kamu imkanlarının seçim çalışmalarında kullanılmaması gerektiğini, mevcut başkanların reklamlarını kendi paralarıyla yapması gerekitğini de belirten Yücel; "Belediyelere şehir meydanlarında verilen billboardlara sadece vatandaşlarımıza o bölgede yapılacak hizmetleri anlatın diye yüzde 10 kullanım hakkı veriyor. fakat boy boy belediye başkanlarının resimlerini orada görünce ‘Hz. Ömer'in adaleti nerede?' diyorum belediye başkanlarımız, boy boy resimlerini astığı billboardlarda ceplerinden bedel ödediklerini hemşehrilerimize ibraz etmeleri lazım. Belediye imkanlarıyla seçim politikalarına devam etmemeleri lazım. Hassasiyeti kıl gibi ayırt etmeleri lazım. Halihazır belediye başkanlarımızın çay, çorba gibi birçok ikramlarda bulunurken bunları seçim için yaptıklarını vatandaşlarımız biliyor. Derim ki; bunu da cebinizden ödeyin. Belediye kaynaklarıyla hemşehrilerimize çay, çorba, yemek ikramında bulunuyorsanız ‘Bu para zaten sizin' diye söyleyin. Ama bakıyorum hepsi belediye kaynaklarıyla yapılırken Hz. Ömer'in adaleti nerede? Değerli belediye başkanlarım, hepimiz ölümlü insanlarız. Burada hemşehrilerimizi aydınlatmamış olabilirsiniz. Belki hemşehrilerimzin imkanlarını kendi seçim kaynağınız olarak kullanabilirsiniz, fakat bir adım sonrası ölüm olan çift kapılı bir dünyada yaşarken bunların hesabını veremezsiniz. Kamu kaynaklarını şahsi reklamlarınızda kullanmamanız uygun olanıdır. Biz bütün seçim çalışmalarına kendi özel araçlarımız ve kendi paralarımızla aldığımız yakıtla gidiyoruz. Dikkat ediyorum sizler, seçim amaçlı gezilerinize hala makam araçlarınızla gidiyorsunuz. Bütün hemşehrilerime sesleniyorum, belediye başkanları seçim için geldiği zaman karşıladığınızda makam aracı ise sorun. Elhamdülillah Müslümanız, bunların hesabını vereceğimi düşünerek samimi söylüyorum; ben kendi kaynaklarımla seçim çalışmalarımı yapıyorum. Billboardlarda da resmimi görürseniz bilin ki anamın ak sütü gibi kazancımdan onun bedelini ödemiş olacağım" ifadelerini kullandı.