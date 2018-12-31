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MHP Kocasinan Meclis Üyesi Kazım Yücel Afganlı aileyi yalnız bırakmadı

MHP Kocasinan Meclis Üyesi Kazım Yücel, biri 40, diğeri 25 gün süren yolculuktan sonra Kayseri’ye sığınan ve aynı evde 8 çocuk ve 4 yetişkinle yaşam mücadelesi veren Afganlı aileleri ziyaret etti.

MHP Kocasinan Meclis Üyesi Kazım Yücel, biri 40, diğeri 25 gün süren yolculuktan sonra Kayseri'ye sığınan ve aynı evde 8 çocuk ve 4 yetişkinle yaşam mücadelesi veren Afganlı aileleri ziyaret etti.



Yeni bir yaşam umuduyla zorlu bir yolculuktan sonra Kayseri'ye sığınan, 8 çocuk ve 4 yetişkin iki Afganlı ailenin aynı evde sürdürdükleri yaşam mücadelesini konu alan haberimize MHP Kocasinan Meclis Üyesi Kazım Yücel sessiz kalmadı. İhtiyaçları tespit etmek için aileyi ziyaret eden Yücel, Kayserili tüm hayırseverleri aileye yardımcı olmaya davet etti. Yücel, “Yeni yıla gireceğimiz anlar itibariyle ihtiyacı olan ailelerimizi ziyaret kapsamında Afganlı bir ailemizi ziyaret ettik. Gördüğümüz haber bizi harekete geçirdi. Bu şekilde Kayserili hayırseverlerimize ve hemşehrilerimize mesaj verelim istedik. Bizler yeni yıla umutlarla girerken, Afganlı iki aile 50 metrekare bir ev içerisinde 8 çocuğuyla yaşam sürdürdüğünü görmek hepimizi duygulandırdı. Ben değerli hayırseverlerimize seslenmek istiyorum; dilenciye vereceğiniz bir kuruşu bir ev ziyareti yaparak daha değerli hale getirebilir ve bir aileyi sevindirebilirsiniz” diye konuştu.



MHP Kocasinan Meclis Üyesi Kazım Yücel, evi gezerek tespit ettikleri ihtiyaçları karşılayacaklarını sözlerine ekledi.

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