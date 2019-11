MHP Melikgazi'de bayrak devir teslimi yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Başkanlığı bayrağını Ertuğrul Yücebaş'tan Avukat Enes Ertuğrul Kalın devir aldı.

Milliyetçi hareket partisi Kayseri İl Başkanlığında gerçekleşen devir teslim törenine Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, MYK Üyesi Serap Şule Kalın ve parti yönetimi katıldı.

Çalışmalarını uyum içerisinde ve istişare esaslı olarak yürüteceklerini söyleyen Enes Ertuğrul Kalın, “Bilindiği üzere Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyin tensipleriyle Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Teşkilatı olarak görevlendirilmiş bulunuyoruz. Bizlere bu kutlu vazifeyi layık gören başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, Kayseri İl Başkanım Sayın Serkan Tok Beyefendi'ye şükran ve saygılarımı sunuyorum. Üzerimize almış olduğumuz bu yüce sorumluluğu yerine getirmek üzere şahsım ve değerli yönetimim bir ibadet aşkıyla çalışacak, partimizin başarısı için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Çalışmalarımızı uyum içerisinde, istişareyi esas alan bir yöntemle, parti disiplin ve hiyerarşisine sadık kalarak yürüteceğiz. Gerek genel siyasette gerekse yerel siyasette Milliyetçi Hareket Partisinin geleneklerine uygun olarak bir siyasi parti olmanın dışında vatandaşımızın her türlü ihtiyaç ve istekleri için var gücümüzle çalışacağız. Kuracağımız komisyonlarımızla adeta bir gölge kabine olarak, belediyemiz başta olmak üzere diğer tüm kamu kurumlarının hizmet ve çalışmalarını yakinen takip edip, tespit edilen sorun ve problemlerin, çözümleri ile beraber dile getirerek vatandaşımızın huzur ve refahı için gerekenleri eksiksiz olarak yerine getireceğiz. Sahip olduğu nüfusu ve seçmen sayısı ile 50 ilden daha büyük olan Melikgazi İlçemize yaraşır bir şekilde sorumluluğumuzun farkında olarak gerekli tüm çalışmalarımızı hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan eksiksiz bir şekilde yürüteceğiz” dedi.

Kalın, millet yolunda hizmet düsturuyla gece gündüz uyumadan çalışacaklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu süreçte tüm dava arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza kapımız her daim açık olacaktır. Her gönle ulaşmanın, herkesi kucaklamanın gayretinde olacağız. Partimizin siyasî anlayışını halkımıza aktarmak, cumhur ittifakının ruhunu koruyarak ülkemizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürmek bizim için esas olacaktır. Yine bizzat arayarak tebrik ve desteklerini ileten önceki ilçe başkanımız Ertuğrul Yücebaş'ın şahsında emeği geçen tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in izinde, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyin emrinde, Ülkücü şehitlerimizin aziz ruhaniyetini her zaman göz önünde bulundurarak üç hilalli sancağımızın ebediyete dek dalgalanması için ülkücüye yakışan bir olgunluk içinde çabalayacağız. İl Başkanımızın da daha önce kullanmış olduğu bir sözle ifade etmek istiyorum. buradan bağıra çağıra söylüyoruz, bundan böyle meydan da bizimdir, sözde bizimdir. Devir Milliyetçi Hareketin devridir. Bu yolda Pirimiz Hoca Ahmed Yesevinin düsturuyla atamız Bilge Kağan gibi millet yolunda hizmette gündüz oturmayacağız gece uyumayacağız. Allah Mübarek eylesin.”

Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Serap Şule Kalın ise, yeni başkan Enes Ertuğrul Kalın'a başarılar dileyerek, “Yönetimiyle birlikte Melikgazi Teşkilatına, yeni bir anlayışla bayrağı aldığı yerden davamızı ve teşkilatımızı iyi noktalara getireceğine inanıyorum. Eski başkanımız Ertuğrul Yücebaş ve tüm teşkilatına da tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Buradaki kalabalıktan da anlıyoruz ne kadar büyük bir aile olduğumuzu. Bizler yine hep beraber eski ve yeni yönetimle birlikte el ele ve gönül gönüle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ise yaptığı konuşmasında, “Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Teşkilatının kurulmuş olduğu günden bugüne gelene kadar mücadele etmiş tüm ilçe başkanlarımıza sonsuz saygılar sunuyorum. Bu mücadele içerisinde görev almış Ertuğrul Yücebaş ve yönetimine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün yapılan bayrak devir tesliminde burada bulunmanızdan dolayı ve Milliyetçi Hareket'in büyütülmesi ve partimizin geniş alanlara yayılması amacıyla tekrardan teşekkür ediyorum herkese. Burada bizim işimiz halkımıza hizmettir” ifadelerini kullandı.