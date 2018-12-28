MHP Milletvekili Özdemir'den, ERÜ Rektörü Çalış'a ziyaret

Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette MHP Milletvekili Özdemir ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesinin daha da gelişmesi için yapılması gerekenleri konuştu.

Milletvekili Özdemir, üniversite öğrencilik yıllarında konsey başkanlığı yaptığı Erciyes Üniversitesi'nin kendisi için ayrı bir yeri bulunduğunu ve bu yüzden Erciyes Üniversitesi'nin gelişimi adına her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, gerek ulusal gerekse uluslararası başarı sıralamalarındaki yeri ve araştırma üniversitesi konumu ile Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Erciyes Üniversitesini, daha da ileri taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Ziyaretin sonunda Rektör Çalış, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'e üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti.