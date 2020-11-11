İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP Yahyalı ilçe teşkilatından ağaçlandırmaya destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yahyalı ilçe teşkilatı ‘Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes’ ağaç dikme etkinliklerine katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yahyalı ilçe teşkilatı ‘Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes' ağaç dikme etkinliklerine katıldı.


Türkiye genelinde düzenlenen ve bu yılki sloganı “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” olan ağaç dikme etkinliğine MHP Yahyalı ilçe teşkilatı da katıldı. Konuya ilişkin bilgi veren MHP Yahyalı ilçe başkanı Nebi Akkuş, “Ülkemizi seviyoruz. Bu ülke için her Türk gibi seve seve can veririz. Can sadece savaş meydanından verilmiyor. Bugün ülkemizin akciğerlerine bir can veriyoruz bu can ormanlarımız için fidan dikimidir. Yakılan ormanlarımıza vereceğimiz en güzel cevap yanan her bir ağacın yerine 10 misli 100 misli fidan dikmektir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.