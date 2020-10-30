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MHP Yeşilhisar İlçe Teşkilatından İl Başkanı Serkan Tok'a hayırlı olsun ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Yeşilhisar İlçe Teşkilatı, Cumhuriyetin 97.

yıl kutlamaları sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok‘u makamında ziyaret etti.


MHP Yeşilhisar İlçe Başkanı Yahya Sümer, “Hem İlçemizde yapılan faaliyetler ile ilgili İl Başkanımızla İstişarelerde bulunduk hem de Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 97. Yılını kutladık” dedi. Aynı zamanda ilçe Teşkilatı, Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın'a da hayırlı olsun ziyareti de gerçekleştirdi.


Milliyetçi Hareket Partisi Yeşilhisar ilçe Başkanı Yahya Sümer, “İl Başkanımız Sayın Serkan Tok Beye Melikgazi İlce Başkanımız Sayın Enes Ertuğrul Kalın beye gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı şahsım ve yönetimim adına teşekkür ederim” dedi.


İl Başkanı Serkan Tok ise Yeşilhisar İlce Teşkilatına bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

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