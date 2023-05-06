MHP'li adaylardan Başkan Özdoğan'a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Adayları Adnan İncetoprak, Mülayim Gül Akarsu ve Mustafa Bozkurt seçim çalışmaları çerçevesinde Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları Hacılar ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştuktan sonra Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hacılarımıza, Kayseri'mize verdiğiniz katkı ve çalışmalar ortada. Allah, hep beraber Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs'ta zafere erişmeyi nasip etsin. Tüm teşkilat olarak bizler, biriz beraberiz. En büyük çabamız ve gayretimiz Cumhur İttifakı'mızın mecliste yeni yasama dönemine büyük çoğunlukla girmesi. Gayretimiz ve çabamız bu yönde” dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Adayı Adnan İncetoprak da, “14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı seçtirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizlere olan teveccüh üst noktada. Cumhur ittifakımıza karşı sahada olumsuz bir durumla karşılaşmadık, biz çalışmalarımızı son saate kadar sürdüreceğiz. Rabbim hayırlısıyla ittifakımızı zafere ulaştırsın” ifadelerini kullandı.